Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Pkw angefahren

Riedstadt-Crumstadt (ots)

Am 30.09.2019 zwischen 17:30 und 19:15 Uhr kam es in Riedstadt-Crumstadt in der Neuen Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer, am Fahrbahnrand abgestellter PKW wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 2000,00 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer: 06258/93430 zu melden.

