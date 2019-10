Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Überschlagener Pkw

Lampertheim (ots)

Eine 41-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Bergstraße wurde heute (02.10.) bei einem Verkehrsunfall gegen 16:30 Uhr auf der L 3110 verletzt. Die Frau war mit ihrem Pkw von Hüttenfeld kommend in Richtung Neuschloss alleine unterwegs gewesen, als ihr Pkw aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und sich überschlug. Nach erster ärztlicher Versorgung konnte sie in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Am Pkw entstand Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Landesstraße musste für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

