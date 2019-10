Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Nauheim: Unverzollter Tabak sichergestellt/Gemeinsame Kontrollen der Polizei mit Ordnungsamt und Stadtpolizei

Groß-Gerau/Nauheim (ots)

Am Dienstag (01.10.) führten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau in der Zeit von 14.00 bis 22.00 Uhr, unterstützt von Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei und in enger Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes Nauheim und der Stadtpolizei Rüsselsheim umfangreiche Kontrollen durch. Hierbei wurden insgesamt 103 Personen sowie zwei Lokalitäten in Groß-Gerau und vier Gaststätten in Nauheim unter die Lupe genommen.

Während in Groß-Gerau keine Verstöße auffielen, registrierten die Kontrolleure in Nauheim insgesamt vier Verstöße gegen die Spielverordnung. In einer Bar in Nauheim stellten sie zudem zirka 20 Kilogramm unverzollten Shisha-Tabak sicher und bemerkten einen Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz. Im dritten überprüften Lokal wurde von den Beamten illegales Glücksspiel bemerkt. Die Verantwortlichen müssen nun mit Strafverfahren oder erheblichen Bußgeldern rechnen.

Zudem hatte zwei Gäste in den überprüften Lokalen verbotene Gegenstände dabei. Die Polizei fertigte Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

