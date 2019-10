Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Einbrecher scheitern

Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

In der Nacht zum Dienstag (01.10.2019) haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Untergasse zu gelangen. Ihr Vorhaben scheiterte allerdings, da sie die massive Tür nicht aufbekamen oder bei ihrem Vorhaben gestört wurden. Das Kommissariat 21/22 der Polizeidirektion Groß-Gerau ermittelt in dem Fall wegen versuchten Einbruchs. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142 / 696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell