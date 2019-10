Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/ Roßdorf: Verkehrsbehinderungen nach Unfall mit Leichtverletzten auf der B26

Darmstadt/Roßdorf (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (02.10.) ereignete sich gegen 06:45 Uhr auf der B26 ein Verkehrsunfall, der weitreichende Folgen für viele Pendler mit sich zog: Ein 21-jähriger Brensbacher fuhr mit seinem Audi einer 53 Jahre alten Frau aus Reinheim in ihrem Hyundai im Bereich der Anschlussstelle Heinrichstraße auf. Die beiden Fahrzeuge verkeitelten sich dabei ineinander und blockierten einige Zeit beide Fahrstreifen in Richtung Darmstadt. Der nachfolgende Verkehr staute sich bis zur Anschlussstelle Roßdorf-Ost. Die Unfallaufnahme und die anschließende Abschleppung der beiden Fahrzeuge dauerte bis etwa 08:30 Uhr an. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Am Audi und am Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Text: POK van Riggelen, 2. Polizeirevier Darmstadt

