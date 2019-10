Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen/ Groß-Hausen: Einbrecher interessieren sich für Geld und Schmuck

Einhausen (ots)

Für Geld und Schmuck haben sich am Dienstag (1.10.) Einbrecher in der Straße "Große Teilung" in Groß-Hausen interessiert. Um zwei Goldketten und mehrere Hundert Euro Bargeld in Händen halten zu können, wurde zwischen 17.30 Uhr und 19.50 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgebrochen. Nach der Tat verließen die Kriminellen über die Terrassentür das Wohnhaus.

Wem Personen und verdächtige Fahrzeuge im Tatzeitraum aufgefallen sind, meldet sich bitte in Heppenheim beim Kommissariat 21/ 22. Telefon: 06252 / 7060.

