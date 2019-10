Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Bürogebäude gesucht

Fernsehgerät gestohlen

Darmstadt (ots)

Nach dem Einbruch in ein Bürogebäude in der Rheinstraße, nahe Ecke Grafenstraße, sucht die Ermittlungsgruppe-City, Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Am Dienstagnachmittag (1.10.) waren die Spuren der Täter in dem Gebäude entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Da die Räume aktuell nicht genutzt werden und leer stehen, kann die Tatzeit bereits mehrere Tage zurückliegen und nicht exakt eingegrenzt werden. Indem die Kriminellen die Eingangstür zu den Räumen aufbrachen und eine Sicherheitsglastür einschlugen, verursachten sie einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Darüber hinaus montierten die Täter einen Flachbildschirm in dem unmöblierten Raum ab und traten mit ihrer Beute die Flucht an. Möglicherweise konnten sie dabei beobachtet werden? Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

