Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Schrottplatz im Fokus Krimineller

Babenhausen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (30.9.- 01.10.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in dem Bürogebäude eines Schrottplatzes im Ostheimer Weg getrieben. Um in die Räume zu gelangen, schlugen die Täter die Glastür des Gebäudes ein und verschafften sich somit gewaltsam Zugang. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden die Kriminellen fündig und entwendeten Geld und Autozubehör. Wert und Umfang ihrer Beute ist abschließend noch nicht beziffert. Der verursachte Schaden an dem Gebäude dürfte sich, ersten Schätzungen zufolge, auf mindesten 700 Euro belaufen.

Die Darmstädter Kripo ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell