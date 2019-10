Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Motorroller im Visier von Dieben (837 CJX)

Rüsselsheim (ots)

Ein in der Berliner Straße mittels Lenkerschloss gesicherter schwarzer Motorroller der Marke Peugeot, wurde am Montag (30.09.), in der Zeit zwischen 16.00 und 23.30 Uhr, von Unbekannten entwendet. An dem Roller ist das Versicherungskennzeichen 837 CJX angebracht.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

