Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Bauschheim: Einbruch bei Anglergemeinschaft

Rüsselsheim (ots)

In das Visier von Kriminellen geriet in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (27.09.) und Montagmittag (30.09.), das Gelände der "Anglergemeinschaft Forelle" im Alten Mainzer Weg.

Die Täter hebelten eine Tür auf und drangen in den dortigen Schuppen ein. Anschließend entwendeten sie Anglerutensilien im Wert von mehreren hundert Euro sowie eine Motorsense. Unter anderem fielen den ungebetenen Besuchern hochwertige Angeln in die Hände. Bereits am 13. September wurde ein Einbruch im Anglerheim bei der Polizei angezeigt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

