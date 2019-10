Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Bistro

Spielautomaten aufgebrochen

Bargeld erbeutet

Pfungstadt (ots)

Am späten Sonntagabend (29.9.) hatten es noch unbekannte Täter auf ein Bistro in der Seeheimer Straße, nahe Ecke "An der Römerstraße" abgesehen und sich gegen 23 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Gastraum verschafft. Dort hebelten sie drei Spielautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Der Versuch einen weiteren Zigarettenautomaten aufzubrechen schlug fehl. Unbemerkt traten die Täter mit ihrer Beute die Flucht an. Neben dem gestohlenen Bargeld, verursachten sie durch ihr Vorgehen einen Schaden von mindestens 500 Euro. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06157/95090 sind die Beamten zu erreichen.

