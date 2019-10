Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Hilfsbereite Frau entpuppt sich als Trickdiebin

Seeheim (ots)

Eine bislang noch unbekannte Frau und ihre zwei Komplizen haben sich am Montagnachmittag (30.9.) Zutritt zu der Wohnung eines 84-jährigen Anwohners der Straße "Im Raßdorf" verschafft und auf der Suche nach Wertvollem die Räume durchsucht.

Kurz vor seiner Haustür war der Senior, gegen 14.30 Uhr, von der Unbekannten angesprochen worden, die ihm, vermeintlich hilfsbereit, anbot, seine Einkaufstaschen zu tragen. An der Wohnung angekommen verwickelte die Frau den Wohnungsinhabern fortwährend in ein Gespräch, an dessen Ende die Bitte um einen Zettel stand, auf dem sie ihre Daten hinterlassen wollte.

Während sich der 84-Jährige auf die Suche nach einem Zettel in ein Nebenzimmer begab, nutzten zwei weitere noch unbekannte Männer die Gelegenheit und betraten das Haus. Aufmerksam geworden durch diese verdächtigen Geräusche schaute der Senior nach dem Rechten. Hierauf ergriff das Trio sofort die Flucht, ließen dabei jedoch zwei Kartons als Beute mitgehen, deren Inhalt derzeit noch nicht abschließend bekannt ist.

Die Trickdiebin wird als etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Sie hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Ihr Alter wurde auf Ende 20, Anfang 30 geschätzt. Zum Zeitpunkt der Tat war die Kriminelle mit einer hellblauen Jeans und einer dunklen kurzen Jacke bekleidet. Bei den Schuhen soll es sich um Turnschuhe der Marke "Nike" handeln mit einer "metallic-Optik". Sie hatte braune, nackenlange Haare und auffällig trockene Hautverdickungen unterhalb der Augen. Eine Personenbeschreibung ihrer beiden Komplizen liegt derzeit nicht vor.

Die Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, denen das verdächtige Trio möglicherweise im Vorfeld oder auch danach aufgefallen ist. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Senior bereits im Vorfeld, auf seinem Weg zu der örtlichen Post, von den Tätern beobachtet und gezielt angesprochen wurde.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats (21/22), unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell