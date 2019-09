Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Ergänzungsmeldung zum tragischen Autounfall/ Mädchen im Krankenhaus gestorben

Wald-Michelbach (ots)

Nach dem tragischen Autounfall in Wald-Michelbach (wir haben berichtet) ist das Mädchen am späten Nachmittag in der Klinik verstorben.

