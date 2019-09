Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Einbrecher erbeuten Bargeld in der Augustinerstraße

Kripo sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Um in ein Einfamilienhaus in der Augustinerstraße einbrechen zu können, haben die Täter zunächst das massive Holztor und im Anschluss die Haustür aus Aluminium aufgehebelt. Die Kriminellen schlichen sich am Samstag (28.9.) zwischen 18 Uhr und 20.25 Uhr an das Haus heran. Während der Tatzeit durchsuchten sie das komplette Eigenheim und konnten mit Bargeld fliehen.

Wer Hinweise zu dem Einbruch, zwischen der Schulstraße und Marktstraße, geben kann, meldet sich bitte beim zuständigen Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

