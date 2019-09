POL-DA: Höchst: Alarm verschreckt Einbrecher

Polizeipräsidium Südhessen

Höchst (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Montag (29.-30.9.) versucht, über das Dach in einem Lebensmittelmarkt einzusteigen. Durch den ausgelösten Alarm um kurz nach Mitternacht wurden sie offensichtlich zur Flucht gedrängt. Unbemerkt gelangten die Kriminellen auf das Dach des Marktes in der Otto-Hahn-Straße und sind bereits, nachdem erste Ziegel abgedeckt waren, bis zur Zwischendecke vorgedrungen. Aufgeschreckt durch den Alarm ließen die Täter offensichtlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten, ohne den Markt betreten zu haben, vom Dachfirst.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht zu dem Einbruch dringend Zeugen, die Personen und/ oder Fahrzeuge im Bereich des Einkaufsmarktes im Gewerbegebiet bemerkt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06062 / 9530 erbeten.

