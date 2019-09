Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 49-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Darmstadt (ots)

Dank der guten Personenbeschreibung von Zeugen ist es der Polizei am Samstagmittag (28.9.) gelungen, einen Ladendieb, nur wenige Minuten nach seiner Tat, festzunehmen. Gegen 11.30 Uhr hatte der Mann eine Drogerie in der Wilhelminenstraße verlassen, ohne die von ihm eingesteckte Ware, im Wert von rund 50 Euro, zu bezahlen. Zeugen hatten umgehend die Polizei informiert. Die Ordnungshüter trafen den Beschriebenen, im Rahmen der Fahndung, noch in Tatortnähe an und stellten bei ihm die gestohlene Ware sicher. Nun wird sich der 49-jährige Beschuldigte zukünftig in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell