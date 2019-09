Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Auf Grundstück randaliert und BMW beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Zwei noch unbekannte Männer haben am frühen Sonntagmorgen (29.9.) auf einem Grundstück in der Goethestraße randaliert und dabei ein auf dem Privatgelände abgestelltes Auto beschädigt. Durch die verdächtigen Geräusche geweckt, hatten die Bewohner, kurz vor 3 Uhr, nach dem Rechten geschaut und das Duo flüchten sehen. Der Beschreibung nach, soll es sich bei den Vandalen um zwei circa 1,80 Meter und 1,65 Meter große Männer von jeweils kräftiger und schmaler Statur handeln. Beide hatten ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Einer der Täter hatte einen auffällig "humpelnden" Gang. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs hat die Polizei in Griesheim die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtenden Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06155/83850).

