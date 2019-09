Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein. Zeugen nach versuchtem Einbruch in Getränkemarkt gesucht

Darmstadt (ots)

Nach dem versuchten Einbruch in einen Getränkemarkt in der Grundstraße am vergangenen Wochenende sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ersten Ermittlungen zufolge hatten dort noch unbekannte Täter, in der Nacht zum Sonntag (28.-29.9.), versucht, gewaltsam in das Geschäft zu gelangen. Ihr Vorhaben, die Eingangstür aufzuhebeln scheiterte und glücklicherweise erfolglos traten die Kriminellen die Flucht an.

Möglicherweise konnten die Unbekannten dabei beobachtet werden? In diesem Zusammenhang fragen die Beamten des Kommissariats 21/22: Wer hat zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten können? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

