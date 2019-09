Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Martinsviertel: Ungebetene Besucher im Jugendhaus

Süßigkeiten geklaut und 1000 Euro Sachschaden verursacht

Darmstadt (ots)

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (25.9.) und Donnerstag (26.9.), ein Jugendzentrum in der Pankratiusstraße heimgesucht und durch ihr Vorgehen einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro verursacht. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich die ungebetenen Gäste über ein rückwärtiges Fenster Zugang zu den Räumen verschafft und auf der Suche nach Beute versucht, eine Bürotür aufzubrechen. Diese hielt den Hebelversuchen glücklicherweise stand. Die Kriminellen ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab und traten die Flucht an. Nach derzeitigem Stand ließen sie dabei eine geringe Menge Süßigkeiten aus dem Lagerraum des Hauses mitgehen.

Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei hat den Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

