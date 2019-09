Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Hergershausen: Reifen abmontiert

Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (20.9.) und Sonntag (29.9.) haben bislang noch unbekannte Täter ihr Unwesen auf einem Grundstück in der Straße "Außerhalb" getrieben. Nachdem sich die Kriminellen unbemerkt Zutritt zu dem Anwesen verschafft hatten, montierten sie vier Reifen eines dort abgestellten Autoanhängers ab und traten mit ihrer Beute die Flucht an. Am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist nun mit dem Fall betraut und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

