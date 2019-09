Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Zwei Motorroller gestohlen (574 HAF/201 WWO)

Kelsterbach (ots)

Gleich zwei Motorroller wurden in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet gestohlen.

Vor einem Wohnhaus in der Kantstraße ließen Unbekannte in der Nacht zum Samstag (28.09.) einen mit Lenkerschloss gesicherten schwarzen Motorroller der Marke Nova Motors mit dem Versicherungskennzeichen 574 HAF mitgehen. Ebenfalls mit dem Lenkerschloss war ein blau-weißer Motorroller der Marke Baotian in der Mörfelder Straße gesichert, den Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (27.09.) und Samstagmittag (28.09.) entwendeten. An dem Roller ist das Kennzeichen 201 WWO angebracht.

Hinweise in beiden Fällen, insbesondere zum Verbleib der beiden gestohlenen motorisierten Zweiräder, werden erbeten an die Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/7198-0.

