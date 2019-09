POL-DADI: Auto nach Alleinunfall überschlagen - Fahrer tödlich verletzt

Polizeipräsidium Südhessen

Am Sonntag, 29.09.2019 gegen 16:45 Uhr stirbt ein 53-jährige Fahrer eines Sportwagens bei einem Verkehrsunfall. Er war an der Anschlussstelle Roßdorf-West auf die Bundesstraße 26 in Richtung Darmstadt aufgefahren und hatte kurz darauf die Kontrolle, auf Grund regennasser Fahrbahn, über sein Fahrzeug verloren. Das Fahrzeug schleuderte in die Böschung und überschlug sich. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und schwerverletzt vom Rettungsdienst in ein Darmstädter Krankenhaus gebracht. Der Sportwagen erlitt einen Totalschaden von etwa 50.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine Fahrspur der Bundesstraße 26 gesperrt.

