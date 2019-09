Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfallzeugen gesucht

Bad König (ots)

Ein grauer Mitsubishi Outlander ist am Samstag, 28.09.2019 in der Zeit von 15:30 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Frankfurter Str. in Bad König von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden am Mitsubishi im Bereich der Fahrzeugfront wird auf ca. 1200EUR geschätzt. Von dem Unfallverursacher ist nichts bekannt. Die Polizeistation in Erbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise entgegen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer: 06062/9530, Fax: 06062-953-115 oder über E-Mail: pst.erbach.ppsh@polizei.hessen.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

Baier,PK, Ehrenfried, PHK

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell