Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Hinweise erbeten

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag (27.09.) um 12:55 Uhr parkte ein 25-jähriger Rüsselsheimer sein Fahrzeug am Fahrbahnrand in der Adolf-von Menzel-Straße. Als er gegen 13:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass das Fahrzeug hinten links beschädigt wurde. Der Schaden muss von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

