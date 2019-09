Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß- Zimmern: Tödlicher Verkehrsunfall

Groß- Zimmern (ots)

Am späten Samstagvormittag (28.09.), 12.25 Uhr, befuhr ein 91-jähriger Mann aus Groß- Zimmern mit seinem PKW die Waldstraße aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Ortsausgang/ K128. In Höhe der Memelstraße kam der Senior mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem geparkten Fahrzeug und im Anschluss daran auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden PKW, welcher von einem 69-jährigen Mann aus Reinheim gefahren wurde. Der 91-jährige Unfallverursacher verstarb noch an der Unfallstelle, seine 88-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Unfallgegner wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwecks Rekonstruktion des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Unfallsachverständiger beauftragt . Die Waldstraße ist aktuell in dem Abschnitt zwischen Memelstraße und Im Rauhen See gesperrt.

Alexander Lorenz, Erster Polizeihauptkommissar (Polizeiführer vom Dienst)

