POL-GG: Zwei Unfälle mit verletzten Personen

Am Freitag (27.09.) gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Adam-Opel-Straße Höhe Einmündung zur Carl-Zeiss-Straße. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger Rüsselsheimer mit seinem Fahrzeug die Adam-Opel-Straße mit überhöhter Geschwindigkeit, als von rechts gerade ein 43-jähriger Rüsselsheimer auf die Adam-Opel-Straße einbiegen wollte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug des 43-jährigen auf der Fahrbahn um 180Grad gedreht. Beide Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt, der Sachschaden auf etwa 40000 Euro geschätzt. Die drei Beteiligten wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rüsselsheim, 06142/6960, zu melden.

Ebenfalls am Freitag (27.09.) gegen 17:00 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 69-jähriger Rüsselsheimer übersah dabei nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen an der Kreuzung Rugbyring / Haßlocher Straße einen parallel fahrenden 59-jährigen Rüsselsheimer auf seinem Fahrrad. Der Radfahrer kam zu Sturz und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug des 69-jährigen wurde leicht beschädigt.

