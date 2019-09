Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Bensheim

Bensheim (ots)

Bensheim - Am Donnerstag, den 26.09.2019 um ca. 13:30 Uhr, kam es in der Wormser Straße in 64625 Bensheim auf Höhe der BFT-Tankstelle zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Die Geschädigte befuhr mit ihrem Pkw die Wormser Straße in Richtung Bensheimer Innenstadt. Auf Höhe der dortigen BFT-Tankstelle wollte dort ein schwarzes Coupé/Limousine nach links in die Tannbergstraße abbiegen. Hierbei streifte dieser mit seinem Pkw den Pkw der Geschädigten am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite. Anschließend fuhr der Fahrer des schwarzen Pkw weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Als Hinweis konnte durch die Geschädigte und durch einen weiteren Zeugen folgendes zum Unfallverursacher angegeben werden: ein schwarzes Coupé/ schwarze Limousine; Fabrikat BMW oder VW Golf; am Anfang des Kennzeichens 'HP' für Heppenheim.

Die Polizei Bensheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht den Verantwortlichen Fahrer sowie Zeugen. Hinweise zu dem Sachverhalt werden bei der Polizeistation Bensheim persönlich oder telefonisch unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegengenommen.

