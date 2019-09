Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bad König: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots)

Zeugen gesucht: 1000 Euro Schaden nach Unfallflucht. Bad König - Ein weißer VW Transporter ist im Zeitraum von 24.09 - 25.09 von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Am 24.09.2019 gegen 18:00 Uhr hatte der Fahrer das Auto dort abgestellt. Als er am 25.09.2019 gegen 12:00 Uhr zurückkehrte, stellte er die frischen Beschädigungen im Bereich des hinteren linken Kotflügels fest. Derzeit wird dieser Schaden auf rund 1000 Euro geschätzt. Von dem Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Die Polizeistation in Erbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise entgegen. Wer kann Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer: 06062/953-0 oder über E-Mail: pst.erbach.ppsh@polizei.hessen.de zu melden. Berichterstatter: PK Baier / POK Wolfert PSt. Erbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

$user.getFirstName() $user.getName()

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell