Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Bad König

Bad König (ots)

Am Freitag, den 27.09.2019 gegen 12:00 Uhr parkte ein weißer Pkw der BMW 1er-Serie auf dem Parkplatz der Grundschule in der Martin-Luther-Straße in 64732 Bad König. Als die Besitzerin kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Schaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite feststellen, der auf eine Kollision mit einem weiteren Fahrzeug hindeutete. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von dem Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Erbach telefonisch zu melden (06062/953-0).

