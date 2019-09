Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Auto im Visier von Kriminellen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein in der Erzberger Straße geparkter Honda geriet in der Nacht zum Donnerstag (26.09.), gegen 2.00 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Dort ließen sie anschließend zwei Taschen mit Bekleidung, Flohmarktartikeln und persönlichen Dokumenten mitgehen.

Die Tatverdächtigen wurden bei der Flucht vom Tatort beobachtet. Beide Personen waren dunkel gekleidet und hatten schwarze Haare. Während eine Person 1,65-1,75 groß ist, dürfte der zweite Täter 1,85-1,95 Meter groß sein.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

