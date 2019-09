Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zwei Baustellendiebstähle

32-Jährigen mit schwerer Beute festgenommen

Griesheim (ots)

Ein Mann soll am frühen Freitagmorgen (27.09) Baumittel von einer Baustelle in der Oberndorfer Straße entwendet haben. Diese verdächtige Beobachtung meldete gegen kurz nach 1 Uhr ein aufmerksamer Zeuge der Polizei. Durch die sofort eingeleitete Fahndung gelang es einer Streife des 2. Polizeireviers ein Auto zu kontrollieren, nachdem es sich von der Baustelle entfernte. Der Verdacht gegen den 32-jährigen Autofahrer erhärtete sich, als die Streife etwa 180 Kilogramm Baumittel, bestehend aus Dichtungsfolie und Klebemasse, im Fahrzeug auffanden. Zudem erweckte der Kontrollierte den Anschein alkoholisiert zu sein. Nach einem Atemalkoholtest mit fast 0,9 Promille bestätigte sich der Verdacht. Die Fahrt endete mit einer Blutentnahme auf der Wache. Zukünftig wird sich der 32-Jährige wegen des Verdachts des Diebstahls und der Trunkenheitsfahrt strafrechtlich verantworten müssen.

Breits am Donnerstag (26.09) wurde der Polizei ein weiterer Diebstahl von einer Baustelle in der Anne-Frank-Straße angezeigt. Dabei sollen die Täter in der Zeit zwischen Samstag (21.09) und Montag (23.09) eine über 6000 Euro teure Rüttelplatte gestohlen haben. die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein geeignetes Fahrzeug verwendet haben könnten.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl vom vergangenen Wochenende geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Griesheim zu melden (06155/8385-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell