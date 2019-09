Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Kastenwagen erfasst Seniorin auf Bürgersteig und flüchtet/Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine 81 Jahre alte Frau wurde am Mittwoch (25.09.), in der Zeit zwischen 14.15 und 14.30 Uhr, an der Bushaltestelle im Bereich "An der Schleuse/Albert-Schweitzer-Straße", mit ihrem Rollator auf dem Bürgersteig stehend, von einem vorbeifahrenden weißen Kastenwagen mit Wiesbadener Kennzeichen erfasst. Die Frau fiel hierbei zu Boden und zog sich Blessuren leichterer Art zu. Ihr Rollator wurde beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Geschehensort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, fuhr der gleiche Kastenwagen kurz zuvor schon einmal an der Seniorin vorbei und warf ein Feuerzeug nach der Frau. Zudem beobachtete der Fahrer des Kastenwagens nach dem Vorfall aus einiger Entfernung das Geschehen und fuhr erst davon, als eine Zeugin auf sein Fahrzeug zuging.

Die Beamten schließen nicht aus, dass der Kastenwagen vorher schon anderen Personen auffiel und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960.

