Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Geparkter VW Touareg an Grundschule angefahren

Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Am Dienstag (24.09.) um circa 9.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Grundschule in der Joseph-Treffert-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Der Geschädigte stellte sein VW Touareg auf dem Parkplatz der dortigen Grundschule ab, um sein Kind aus der Schule abzuholen. Als dieser zurück am Auto war, stellte er den Schaden fest. Der hintere Kotflügel auf der Beifahrerseite war zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten nachzukommen.

Die Polizei Bensheim ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht den Verantwortlichen Fahrer sowie Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden persönlich oder telefonisch unter der Rufnummer 06251/8468-0- entgegengenommen.

