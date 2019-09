Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Lautstark in Geschäft eingebrochen

Zeugen sehen Täter flüchten

Erbach (ots)

Mit lauten Schlägen haben sich Einbrecher am Freitagmorgen (27.9.) Zutritt durch die eingeschlagene Schaufensterscheibe in ein Taschenledergeschäft in der Hauptstraße verschafft. Zeugen wurden gegen 4.30 Uhr durch die Schläge auf den Einbruch zwischen dem Marktplatz und der Pfarrgasse aufmerksam und alarmierten die Polizei. Mit drei Ledertaschen und einer Geldbörse im Wert von etwa 600 Euro rannte ein Täter in Richtung Werner-von-Siemens-Straße davon. Der Geflüchtete soll bis 1,80 Meter groß sein und eine athletische bis kräftige Statur haben. Er war dunkel bekleidet und hatte sein Gesicht mit einer Kapuze teilweise verdeckt. Der Mann soll laut Zeugenhinweisen eine tiefe Stimme und einen schwerfälligen Gang haben.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach geht davon aus, dass der/ die gleichen Täter zuvor versucht haben in einem 50 Meter entfernten Geschäftshaus einzubrechen. Die Holztür ließ sich jedoch trotz mehreren Hebelversuchen nicht öffnen.

Alle Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 06062 / 9530 von der Polizei entgegengenommen.

