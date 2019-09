Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brummifahrer stoppt auf Autobahn um Navi zu programmieren

Darmstadt (ots)

Ein 55 Jahre alter Brummifahrer, der am Mittwoch (25.09.), gegen 13.20 Uhr, seinen Sattelzug einfach auf dem rechten von drei Fahrstreifen der Zubringerautobahn A 672 für mehrere Minuten stoppte und den Warnblinker betätigte, rief kurze Zeit später eine Polizeistreife auf den Plan. Mehrere Autofahrer mussten riskante Ausweichmanöver einleiten, um Zusammenstöße mit dem auf der Autobahn haltenden Lastwagen zu verhindern.

Wie sich anschließend herausstellte, hielt der 55-Jährige an der gefährlichen, in einer Kurve liegenden Stelle offenbar deswegen an, um sein Navigationsgerät bedienen zu können.

Aufgrund des grob fahrlässigen Verhaltens droht dem dem Mann nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell