POL-DA: Rüsselsheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Spielekonsole

Rüsselsheim (ots)

Den Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rembrandtstraße, bemerkten Bewohner am Donnerstagabend (26.09.), gegen 17.20 Uhr. Die Tat könnte allerdings auch schon ein paar Tage zurückliegen.

Die Täter drangen gewaltsam durch die Terrassentür in die Räumlichkeiten ein und ließen dort nach derzeitigem Ermittlungsstand anschließend eine Spielekonsole und dazugehörige Spiele mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

