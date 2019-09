Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Polizei kontrolliert Stellplatz in der Rheinstraße nach Anwohnerhinweisen

Lampertheim (ots)

Anwohner der Rheinstraße haben am Mittwoch (25.9.) kurz nach Mitternacht die Polizei verständigt, nachdem sie mehrere Personen im Bereich des dortigen Wohnmobil-Stellplatzes an den Gebüschen beobachtet hatten.

Bei der Kontrolle von drei Personen stellten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in deren Nähe etwas über sieben Gramm Marihuana sicher. Ob einer der Kontrollierten das Marihuana vor der Kontrolle weggeworfen hat, muss noch überprüft werden. Sicher kann einem 21-Jährigen aus Viernheim über 4300 Euro in drogentypischer Stückelung sowie eine geringe Menge Marihuana, zugeordnet werden. Zudem hatte der Heranwachsende in seiner Lampertheimer Wohnung noch über 40 Kapseln mit drogenverdächtiges Pulver sowie ein Butterfly-Messer und einen Schlagring deponiert. Neben der Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird jetzt noch wegen des verbotswidrigen Waffenbesitzes ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell