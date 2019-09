Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Raubüberfall auf Getränkemarkt

Täter droht mit Messer

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Zwingenberg (ots)

Am Donnerstagabend (26.9.), gegen 20 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in der Darmstädter Straße. Unter Vorhalt eines Messers, bedrohte ein noch unbekannter Täter, den 42-jährigen Angestellten, der sich zu diesem Zeitpunkt allein im Markt befand, und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Danach flüchtete der Kriminelle mit seiner Beute in Höhe von mehreren Hundert Euro in unbekannte Richtung. Der Angestellte blieb unverletzt.

Der Flüchtende wird als circa 1,80 Meter bis 1, 90 Meter groß und von dünner Statur beschrieben. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und machte insgesamt, aufgrund seines Habitus, einen "sportlichen" Eindruck. Vor dem Gesicht trug er ein schwarzes Tuch und auf dem Kopf eine schwarze Basecap. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem hellblauen Jogginganzug und weißen Sportschuhen, die als "dreckig" wahrgenommen wurden, bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten des Kommissariats 10 suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Täter beobachten können? Wer kann sachdienliche Hinweise zu dessen Identität oder Aufenthaltsort geben? Unter der Rufnummer 06252/7060 ist die Erreichbarkeit der Beamten gegeben.

