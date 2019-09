Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Groß-Gerau

Groß-Gerau (ots)

Am Do. 26.09.19 gg. 12:00 befuhr eine 66jährige Frau mit ihrem Pkw MINI die Straße Mainzer Straße in Groß-Gerau. Im Kreuzungsbereich Mainzer Straße Ecke Nauheimer Weg brachte Sie ihr Fzg. zum Stehen und bemerkte kurz darauf einen Schlag, der laut der Fahrerin zumindest von 2 Passanten bemerkt worden sein mußte. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. An Ihrem Fzg. entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 EURO.

