Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Reihenweise Nummernschilder gestohlen

Polizei bittet um Hinweise

Fürth (ots)

Die Polizei in Heppenheim ermittelt seit heute im Fall reihenweiser Kennzeichendiebstähle. So ließen noch Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (26.9.) in Fürth von über zwölf Autos die Nummernschilder mitgehen. Die Taten ereigneten sich in der Inselstraße und Schlierbacherstraße im Ortsteil Ellenbach. Aufmerksame Mitarbeiter des Bauhofs fanden einige Schilder in Tatortnähe wieder, von anderen Kennzeichen fehlt nach wie vor jede Spur. Wie die Polizei inzwischen weiß, wurde ein Kennzeichen in den Stausee geworfen.

Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, möchte sich bitte an die Ermittler in Heppenheim wenden unter 06252 / 706-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Marc Wuthe in Vertretung der

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: (06151) 969 2400

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell