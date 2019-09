Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal: Sieben auf einen Streich

Polizei ermittelt nach Seriendiebstahl aus geparkten Autos

Modautal (ots)

Gleich sieben Mal hatten es noch unbekannte Langfinger auf geparkte Autos am Donnerstag (26.9.) in den frühen Morgenstunden abgesehen. Vier Taten ereigneten sich in der Hochstraße in Klein-Bieberau, drei Fahrzeuge traf es in der Johannisbachstraße in Webern. Die Diebe ließen Bargeld mitgehen.

Aufmerksame Anwohner beobachteten gegen 1 Uhr 30 zwei Personen, die als Tatverdächtige infrage kommen. Demnach handelt es sich um zwei junge Männer. Einer von ihnen war 1,75 Meter groß, schlank und etwa 19 Jahre alt. Er trug eine helle Daunenjacke und eine dünne Stoffmütze.

Hinweise nimmt die Polizei in Ober-Ramstadt entgegen: 06154/63300.

