Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Geräteschuppen gerät in Brand

Schaafheim (ots)

Ein Geräteschuppen in der Friedensstraße geriet am Mittwochnachmittag (25.09) in Brand. Allem Anschein nach sei ein Gaskocher umgekippt und habe den Schuppen entzündet. Wie sich nach ersten Ermittlungen herausstellte, sei der Kocher nur kurze Zeit unbeaufsichtigt gewesen. Die Feuerwehr aus Schaafheim war mit drei Fahrzeugen im Einsatz und konnte die Flammen schnell löschen. Wie hoch der dabei entstandene Sachschaden ausfällt, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem Unfall aus.

