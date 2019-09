Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Schatulle im Parkhaus gefunden

Wer vermisst seinen Schmuck?

Bensheim (ots)

Eine ehrliche Finderin hat am Dienstagabend (24.9.) eine Schmuckschatulle zur Polizei gebracht, die offensichtlich unbeabsichtigt im Parkhaus Platanenallee zurückblieb. Die Schatulle lag fein säuberlich zu einem Päckchen eingepackt auf einen Parkscheinautomaten, als die Finderin darauf aufmerksam wurde. Sie nahm das Päckchen, das mit zwei Vornamen beschriftet ist, an sich, um es über die Polizei an die Besitzer zurückgeben zu können.

Die Ermittler in Bensheim (DEG) hoffen nun, dass sich der rechtmäßige Besitzer melden wird. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06251 / 84680 zu erreichen.

