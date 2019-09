Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal /Langen-Brombach: Wallach durch Schnitt schwer verletzt

Polizei bittet um Hinweise

Brombachtal (ots)

Ein neunjähriger Schimmel der Rasse Zangersheide wurde auf einer Wiese am Ortsrand von Langen-Brombach durch einen Schnitt am Vorderbein schwer verletzt. Wie sich erst jetzt herausgestellt hat, ist die Beugesehne mit einem scharfen Gegenstand durchtrennt worden. Der Wallach stand am 8. September zusammen mit einer Stute, die unverletzt ist, zwischen 17 und 18.30 Uhr auf der Koppel in der Oberdörfer Straße, als die Tat verübt wurde.

Die Polizei in Erbach (DEG) hat die Ermittlungen zu den Verursachern aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die zur Tatzeit Personen im Bereich der Koppel bemerkt haben. Alle Hinweise bitte der Polizei unter der Rufnummer 06062 / 9530 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell