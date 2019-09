Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Täter flüchten nach Überfall auf Spielcasino

Lampertheim (ots)

Nachdem ein Spielcasino in der Ernst-Ludwig-Straße am Mittwochmorgen (25.9.) überfallen wurde, hat das Kommissariat 10 in Heppenheim die Ermittlungen zu den geflüchteten Tätern aufgenommen. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bislang ohne Erfolg.

Nach ersten Ermittlungen wurde die Spielhalle um kurz vor 5 Uhr überfallen. Der 25 Jahre alte Angestellte war zum Zeitpunkt des Überfalls alleine in der Spielhalle, als mehrere maskierte Täter um kurz vor 5 Uhr das Casino betraten und ihn für die Zeit des Überfalls im Kassenbereich unter Kontrolle brachten. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Mit mehreren Hundert Euro aus der Kasse sowie mit den Geldkassetten von mindestens vier aufgebrochenen Spielautomaten suchten die Täter das Weite.

Wer um kurz vor 5 Uhr verdächtige Personen, aber auch Fahrzeuge rund um das Spielcasino, zwischen der Martin-Kärcher-Straße und Steinstraße bemerkt hat und/ oder Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo (K 10) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

