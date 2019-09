Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Alarm schlägt Täter in die Flucht

Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben am späten Montagabend (23.9.) , ihr Unwesen "In der Pfarrtanne" getrieben und versucht in ein Bekleidungsgeschäft zu gelangen. Bei dem Unternehmen die Scheibe einzuschlagen, um gewaltsam in die Verkaufsräume einzusteigen, lösten die Kriminellen, kurz vor 23 Uhr, den Alarm aus. Durch die akustische Warnung brachen die Unbekannten ihr Vorhaben ab und traten die Flucht an. Dabei ließen sie einen an dem Gebäude verursachten Schaden von mindestens 1000 Euro zurück. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtenden Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06157/95090, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell