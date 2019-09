Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Wem ist das bronzefarbene Mountainbike "Specialized" aufgefallen?

Erbach (ots)

Nach dem Fahrraddiebstahl aus einer Garage im Westring, sucht die Polizei in Erbach (DEG) mit einem Bild nach dem verschwundenen Mountainbike der Marke Specialized, Typ Enduro Pro. Das 4700 Euro teure Rad war mit einem robusten Kettenschloss in der Garage gesichert. Der Diebstahl der am Montagnachmittag (23.9.) festgestellt wurde, kann bis zum 20. September zurückliegen.

Wem das auffällig lackierte Mountainbike aufgefallen ist oder Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06062 / 9530 bei den Ermittlern (DEG) in Erbach.

