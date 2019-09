Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Fenster hält Hebelversuchen stand

Ober-Ramstadt (ots)

Die Kriminalpolizei hat seit Montagabend (23.09) die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs aufgenommen. Kriminelle wollten allem Anschein nach über ein Fenster in ein Reihenhaus "Am Pfarrweiher" eindringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt das Fenster den Hebelversuchen der Täter stand. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Ob die Einbrecher bei der Tatausführung gestört wurden, prüfen nun die Ermittler. Die Tatzeit könnte bis zum Donnerstag (19.09) zurückliegen. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten des Kommissariats 21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

