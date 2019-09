Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Schmuck aus Pfarrhaus erbeutet

Biblis (ots)

Mit Schmuck aus dem Haus des Pfarrers in der Darmstädter Straße, sind am letzten Sonntag (22.9.) Einbrecher geflüchtet. Die Kriminellen zerschnitten ein Fliegengitter und öffneten mit wenigen Handgriffen das gekippte Fenster. In der Wohnung wurden mehrere Schränke und Schubladen aufgezogen und durchsucht. Welche Schmuckstücke im Einzelnen den Tätern in die Hände fiel, muss noch erhoben werden. Die Tatzeit war zwischen 13 Uhr und 19.25 Uhr.

Wer zur Tatzeit Personen auf dem Grundstück der Pfarrgemeinde bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der 06252 / 7060 mit dem Fachkommissariat (K 21/ 22) in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Fenster zu kippen, bevor das Haus oder die Wohnung verlassen wird. Für Einbrecher sind solche Fenster offene Fenster! Ohne Gewalt und in Sekundenschnelle können Kriminelle ins Eigenheim gelangen.

