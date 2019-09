Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Weißer Sprinter auf Parkplatz aufgebrochen

Werkzeug gestohlen

Zeugen gesucht

Münster (ots)

Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro, darunter unter anderem Akkubohrer und Handkreissägen, haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (23.-24.9.), aus einem weißen Sprinter in der Mozartstraße entwendet. Auf noch nicht bekannte Weise waren die Kriminellen auf das umfriedete Firmengelände, nahe Ecke Hugenottenallee, gelangt, auf dem das Fahrzeug abgestellt war. Neben der Beute verursachten die Täter durch ihr Vorgehen einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer in der Tatnacht und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat, Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Werkzeuge geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

